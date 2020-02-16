Чебан – застройщикам: Вместо взяток вкладывайте деньги в инфраструктуру Кишинева

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Остановка строительства и засыпка котлована по адресу Димо, 7/3 и на улице Каля Ешилор, отзыв множества авторизаций на строительство, консервация ряда строек на начальном этапе – это лишь некоторые из действий, предпринятых новым руководством Кишинева в области борьбы с незаконным строительством.

Об этом рассказал столичный градоначальник Ион Чебан Он уточнил, что борьба ведется также с незаконно установленными металлическими гаражами и незаконно приватизированными землями.

– Мы серьезно ужесточили законодательные нормы в этой области, была создана комиссия, членами которой являются и гражданские активисты, – все вопросы проходят через нее. Также мы завершаем работу над единым окном приема-выдачи разрешительной строительной документации. Перед нами стоит задача в течение полугода максимально автоматизировать этот процесс, – заявил столичный градоначальник.

Чебан подчеркнул важность минимизации человеческого фактора в процессе принятия решений в области строительства. Он отметил также, что коррупция будет серьезно караться.

– Мы собрали представителей крупных строительных компаний и сказали им: деньги, которые планировали дать как взятку, вложите в инфраструктуру города. А мы, в свою очередь, не будем заставлять вас сидеть в приемных. Но всё должно делаться строго в рамках закона, – сказал генпримар.