Чебан: Заседания Комиссии по урегулированию строительных конфликтов надо проводить публично (ВИДЕО)

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Об этом генеральный примар Кишинёва заявил вчера в ходе публичного онлайн-заседания с представителями строительной сферы. По его мнению, такой подход повысит прозрачность в разрешении конфликтов, а также ускорит данный процесс.

Кроме того, градоначальник предложил сделать ежемесячными встречи застройщиков с представителями примарии Кишинева, представителями гражданского общества и строительными экспертами.

Ион Чебан также предложил Главному управлению архитектуры, урбанизма и земельных отношений рассмотреть возможность возобновления приема граждан. Возможно, в связи с текущей ситуацией он будет проводиться в режиме онлайн.

– Всегда, в любой ситуации, все стороны должны иметь возможность высказаться. Все принимаемые решения должны быть законными и направленными исключительно на развитие города, – подытожил градоначальник.

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