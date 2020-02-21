Чебан: Законное строительство в Кишиневе не остановлено, с незаконным борьба продолжается

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Генеральный примар столицы Ион Чебан представил сегодня общественности отчет о 100 днях своей работы на этом посту.

Рассказывая о борьбе с незаконно установленными объектами в столице, он отметил, что на сегодняшний день убраны 262 киоска и 173 фундамента от них, 567 рекламных панно, 29 металлических гаражей, 12 пристроек, 99 заборов, 2 склада и 12 прицепов. Что же касается пресечения незаконного строительства в городе, Чебан поведал о том, что ранее примария предложила парламенту пакет поправок в законодательство в сфере строительства. Изменения призваны расширить возможности местных органов власти в том, что касается выдачи разрешительных документов по строительству и контроля над процессом проведения данных работ. За документ проголосовали в двух чтениях.

Также был пересмотрен способ выдачи разрешений на строительство, чтобы обеспечить соответствие градостроительной документации.

– Нынешняя примария не намерена препятствовать развитию бизнеса в сфере строительства. Мы хотим, чтобы город развивался, но под незаконными документами больше не появится ни одной подписи, а градостроительные сертификаты более не будут выдаваться вопреки закону и существующим нормам. Примария больше не будет позволять выдачу авторизации на строительство на муниципальных землях, арендуемых по цене 20 тысяч леев за один гектар. По факту эта земля должна оцениваться гораздо дороже, и эти средства должны поступить в бюджет, а их, в свою очередь, необходимо инвестировать в развитие столицы, – сказал градоначальник.

Успокоил генпримар и граждан, уже купивших квартиры в домах, застройщики которых допустили нарушения и получили запрет на дальнейшее строительство.

– Создана рабочая группа по разрешению конфликтов в сфере урбанизма и строительства. Мы знаем, что по одну сторону – недовольные люди, задыхающиеся от новостроев, вырастающих, как грибы после дождя, а по другую сторону – люди, вложившиеся в строительство, и мы не должны оставить их на улице. Я борюсь с обвинениями и слухами, что примария прекратила всё строительство в городе. Всё, что законно, – разрешено, – подчеркнул Чебан.

Он заверил, что и в дальнейшем примария будет действовать согласно закону и исключительно в интересах жителей столицы.