Чебан загнал в тупик Нэстасе в прямом эфире простейшими вопросами о проблемах Кишинева (ВИДЕО)

Вместо ответов по существу – невнятная “водичка”, вместо четкого видения решения острых проблем города – голословные обвинения в адрес контркандидата.

Таким предстал перед жителями Кишинева Андрей Нэстасе в ходе сегодняшних теледебатов с кандидатом от Партии социалистов Ионом Чебаном.

Так, последний задал Нэстасе вопрос касательно того, как тот на посту примара намерен решить проблему с очистными сооружениями столицы. “Правый” кандидат принялся сыпать заученными популистскими фразами без четкого описания своих действий, однако Ион Чебан еще раз попытался вывести его на “чистую воду”.

– Три конкретных действия, что вы сделаете для решения проблемы с очистными? Это муниципальная проблема, я не спрашиваю вас о Цопа, о приватизированных вами квартирах, о культурном наследии, – сказал Чебан. – У меня осталось только две минуты, я хочу сохранить их для другого, – заявил Нэстасе, уйдя от ответа.

После этого желающий стать главой молдавской столицы человек, для которого насущные проблемы горожан, очевидно, не особо важны, принялся тратить свои “драгоценные” минуты вновь на бессмысленные нападки в адрес контркандидата.

Пропустив пустой популизм мимо ушей, Чебан снова попытался добиться от Нэстасе ответа на другой конкретный вопрос: что тот намерен предпринять в отношении двух столичных озёр – Ла Извор и Валя Трандафирилор. Однако от контркандидата вновь последовал условный ответ, при котором Нэстасе еще и умудрился забыть название одного из водоемов.

Лидер Платформы DA попытался сделать кивок в сторону своей “профессиональной команды”, которая займется этими вопросами, однако и здесь его ждал провал. Так, Ион Чебан попросил его назвать имена хотя бы трех специалистов его команды в сфере архитектуры, соцзащиты, здравоохранения. Нэстасе не сумел назвать ни одного.

– И четвертый вопрос: вы “прикроете” тысячи беззаконий, допущенных Дорином Киртоакэ? – спросил Ион Чебан.

Однако тут отговорки Нэстасе иссякли, и он попросту проигнорировал вопрос.

Напомним, ранее депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя раскрыл преступную связь спонсора Нэстасе с братьями Киртоакэ, Гимпу и Плахотнюком.