Чебан: Забота о детях – наш приоритет (ВИДЕО)

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Одним из основных направлений деятельности кандидата в генпримары Кишинева Иона Чебана и его команды была и остается забота о детях. Об этом он заявил в ходе беседы с жителями города Вадул-луй-Водэ. Он рассказал, что ранее социалистам удалось поспособствовать открытию новых детских садов.

Чебан отметил, что двое его детей также проживают в Кишиневе и он, как и любой родитель, хочет, чтобы они росли в комфортной, здоровой среде.

– Нам удалось добиться установки 250 детских площадок и 150 – спортивных. Были обустроены 10 стадионов, сделано также многое другое. Муниципальный совет выделил средства для выкупа детских садов, находившихся в частной собственности, и расширения сети этих дошкольных учреждений, – отметил кандидат в генпримары.

Рассказал Чебан и о том, как они помогают детям с особыми потребностями. Так, удалось спасти и привести в порядок школу №6, предназначенную для обучения детей с особыми потребностями.

– Эту школу собирались закрыть. Я лично обратился в правительство с просьбой не делать этого, потому что, к большому сожалению, таких детей невозможно обучать в обычных школах. Сегодня в школе №6 завершен полный ремонт, для детей с особыми потребностями созданы все необходимые условия, – отметил кандидат в генпримары.

Ион Чебан заверил, что проекты, направленные на улучшение условий жизни для детей в Кишиневе, будут расширены и продолжены.