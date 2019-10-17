Чебан: Забота о детях – лучшая инвестиция в будущее! (ВИДЕО)

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В муниципии Кишинев – 159 детских садов. Большинство из них нуждаются в ремонте и в модернизации. Об этом в рамках пресс-конференции заявил кандидат ПСРМ на должность генерального примара Ион Чебан

Социалист намерен подойти к решению этого вопроса кардинально. Ион Чебан обязуется за 4 года мандата капитально отремонтировать 80 детсадов и открыть 20 новых, а также 100 новых групп, включая ясли. Кроме того, будет изучена эффективность использования 763 миллионов леев, которые ежегодно выделяются на содержание дошкольных учреждений. Чебан считает, что эти деньги можно использовать более разумно в интересах и нуждах детей.

Отдельное внимание он намерен уделить вопросу питания детей в садах. Наиболее проблемные учреждения будут модернизированы, обещает Чебан. Процедура онлайн-записи в сады сохранится и будет усовершенствована, добавил он.

– Дети должны расти в комфортной среде, а их родители – быть уверенными в том, что их малыши обеспечены местом в детсаде. Наша цель – создать хорошие условия в дошкольных учреждениях для всех детей Кишинева, чтобы их родители могли бы трудиться спокойно. Забота о детях – лучшая инвестиция в наше будущее, в будущее Кишинева и всей страны! – уверен социалист.