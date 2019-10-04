Чебан: За следующие 4 года мы осуществим теплоизоляцию 400 жилых домов в Кишиневе (ВИДЕО)

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Кишинев отстаёт от других городов в плане теплоизоляции жилых домов. Жилой фонд столицы сегодня находится в катастрофическом состоянии. Острее всего ситуация обстоит с домами, построенными 30-40 лет назад, в которых, к великому сожалению, не проводились ни капитальный ремонт, ни теплоизоляция.

Об этом в рамках проведенной сегодня пресс-конференции заявил кандидат ПСРМ на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан

– За следующие 4 года мы осуществим теплоизоляцию 400 жилых домов. На эти цели ежегодно будет выделяться 200 млн. леев как из муниципальных средств, так и из внешних фондов. Инвестиции необходимы большие, но положительный эффект будет еще больше: тепло в домах людей, сэкономленные на отоплении деньги и красивый внешний вид домов, – отметил он.