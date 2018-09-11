Чебан: За несколько лет можно привести в порядок каждый двор Кишинева

Чебан: За несколько лет можно привести в порядок каждый двор Кишинева

По целевым программам Партии социалистов в столице только за последнюю неделю было установлено 4 детские площадки и благоустроено 4 двора. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан

– Это мало, так как муниципий нуждается в установке порядка как минимум в 600 детских и спортивных площадках, но мы движемся в правильном направлении. В 2018 году планируем завершить по этим программам благоустройство 240 дворов Кишинева – спортивными и детскими площадками. За несколько лет можно привести в порядок каждый двор Кишинева, – добавил он. 

Напомним, что на днях площадка на Трандафирилор 31/7 была сдана в эксплуатацию.

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