Чебан: За несколько лет можно привести в порядок каждый двор Кишинева

По целевым программам Партии социалистов в столице только за последнюю неделю было установлено 4 детские площадки и благоустроено 4 двора. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

– Это мало, так как муниципий нуждается в установке порядка как минимум в 600 детских и спортивных площадках, но мы движемся в правильном направлении. В 2018 году планируем завершить по этим программам благоустройство 240 дворов Кишинева – спортивными и детскими площадками. За несколько лет можно привести в порядок каждый двор Кишинева, – добавил он.

Напомним, что на днях площадка на Трандафирилор 31/7 была сдана в эксплуатацию.