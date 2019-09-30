Чебан: За 4 года мы отремонтируем все подземные переходы в Кишиневе! (ВИДЕО)

0

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан провел сегодня очередную пресс-конференцию, на которой представил свое видение решение проблемы кишиневских подземок. Чебан отметил, что подземные пешеходные переходы являются важной частью городской дорожной инфраструктуры, но долгие годы они были забыты властями и заброшены.

Ион Чебан подчеркнул, что сегодня в Кишиневе насчитывается 20 подземных переходов, и, за исключением нескольких, почти все они находятся в катастрофическом состоянии. Социалист обязуется реабилитировать по пять подземных переходов в год. Таким образом, за 4 года мандата все подземки будут восстановлены, отметил он, добавив, что для этого необходимо по 25 миллионов леев ежегодно.

– Мы идентифицируем эти средства в бюджете и привлечем их извне. Подземные переходы должны быть удобными для всех, начиная от граждан с ограниченными физическими возможностями и заканчивая родителями с маленькими детьми в колясках, пенсионерами и всеми жителями и гостями столицы, – добавил Чебан.

Кандидат ПСРМ также представил впечатляющий ролик, как будут выглядеть пешеходные переходы в Кишиневе в будущем.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.