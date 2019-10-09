Чебан: Взаимоотношения Ассоциаций собственников жилья и примэрии надо пересмотреть

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Сейчас надо полностью пересматривать все, что касается управления жилым фондом Кишинева, так как на протяжении многих лет и по вине прошлого и нынешнего руководства столицей это делается из рук вон плохо.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил кандидат на пост генпримара Кишинева Ион Чебан Он с возмущением отметил, что кишиневцы, оплачивающие услуги в этой области, по факту не получают их.

– Для решения этой проблемы мы предлагаем создание пяти больших муниципальных предприятий, по одному в каждом столичном секторе. Эти предприятия будут аккумулировать средства для сектора, в котором располагаются, и будут тратить их прозрачно и эффективно, – рассказал Чебан.

Что касается Ассоциаций собственников жилья, то, по мнению кандидата в генпримары, необходимо полностью пересмотреть их взаимоотношения с примэрией. В примэрии, считает Чебан, должен быть единый центр коммуникации для поиска решений проблем в данной области и их решения.

Также в этой связи он отметил, что необходимо будет помочь в подготовке представителей этих ассоциаций и вместе определить, какую помощь может оказать им примэрия.

– Третье – новый закон о кондоминиуме. Этот вопрос много раз обсуждался, институт президента вернул его в парламент, на данный момент он находится в комиссиях. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем после публичных обсуждений этот закон можно будет уже пересматривать со всеми соответствующими поправками, которых много, – подытожил Чебан.