Чебан выступает категорически против и не допустит повышения стоимости проезда в общественном транспорте (ВИДЕО)

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Кандидат Партии социалистов на пост генерального примара муниципия Кишинев выступает категорически против любого повышения тарифов, которое может привести к еще большему обнищанию населения. Об этом Ион Чебан написал на своей странице в соцсети, комментируя появившееся вчера в СМИ сообщение о возможном росте стоимости проезда в общественном транспорте Кишинева.

– Я выступаю против решений, которые могут быть приняты теми, кому наплевать на судьбу людей и города и кто оперирует популистскими дискурсами. Говорить сегодня о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте – невозможно. Позволить сделать это до повышения пенсий и зарплат, – несправедливо по отношению к гражданам. Люди и так едва сводят концы с концами, а впереди – зима, и счета будут ещё выше, – подчеркнул он.

Чебан напомнил, что в настоящее время, по инициативе фракции ПСРМ, Муниципальный совет Кишинева поддерживает 77 тысяч жителей города, предоставляя им компенсацию на проезд в общественном транспорте. Он также добавил, что у людей нет средств на самое необходимое, а потому говорить о каком-либо повышении в этой ситуации – просто недопустимо.

– Мы не готовы платить больше за проезд в общественном транспорте, по меньшей мере, до тех пор, пока не будут выполнены две принципиальные вещи: Пока эти повышения не будут приведены в соответствие с пенсиями и зарплатами людей; Пока перевозчики не будут предоставлять пассажирам действительно качественные услуги. В некоторых странах поездки на общественном транспорте – бесплатные. А у нас пытаются еще больше залезть в карман граждан. Я этого не позволю! Политика должна быть, в первую очередь, направлена на интересы граждан. А остальное мы решим, – подытожил он.