Чебан: Выборы в Кишиневе состоялись, мы обязательно победим! (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан поздравил всех жителей столицы с тем, что выборы состоялись, и поблагодарил всех, кто вышел сегодня к избирательным урнам.

Об этом он сказал в ходе брифинга, организованного сразу после закрытия избирательных участков. Он также поблагодарил свою команду за оказанные ими поддержку и помощь.

Что касается процесса голосования, Чебан отметил, что на каждом избирательном участке присутствовали как минимум три наблюдателя от Партии социалистов.

– Каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы так или иначе повлиять непосредственно на результаты выборов, отмечено не было. Сейчас призываю своих коллег проявить максимум внимания при подсчете бюллетеней. Мы обязательно победим на этих выборах! – подчеркнул социалист.

Он добавил, что с остальными деталями касательно выборов выступит позднее.

Избирательные участки в Кишиневе закрылись в 21.00.