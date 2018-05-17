Чебан встретился с жителями Вадул-луй-Водэ

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева побеседовал с жителями этого пригорода.

Как отметил на своей странице в соцсети социалист, участники встречи поговорили о существующих проблемах и их решениях, о проектах, которые должны быть реализованы как можно скорее. В заключение Чебан призвал граждан принять участие в предстоящем голосовании за нового градоначальника.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.