Чебан: Все проекты на благо Кишинёва будут продолжены! (ФОТО)

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Очень искренний, интересный и продуктивный разговор у кандидата ПСРМ на должность генпримара Кишинева состоялся и с жителями Чекан.

⁃ Мы рассмотрели проблемы этого сектора и расставили приоритеты. Вопросы некоторых горожан прозвучали как крик отчаяния. Я прекрасно понимаю жителей столицы, потому что до сих пор от бывших примаров они слышали только пустые разговоры и политические заявления, а проблемы города оставались нерешенными, – отметил он.

Кандидат также подчеркнул, что «у нас есть десятки геополитических вопросов, которые нас разделяют, но тысячи насущных проблем, которые нас объединяют. Мы все в Кишиневе ходим по одним и тем же дорогам и тротуарам, мы водим наших детей в одни и те же детские сады, лечимся в одних и тех же больницах. Все мы, независимо от наших политических взглядов, страдаем от невыносимого запаха, накрывшего город».

⁃ Люди ожидают конкретных решений всех проблем, и я и моя команда – единственные, кто эти решения предлагает. Мы были в оппозиции в мунсовете, но все же смогли многое изменить. Для разгрузки транспортного потока в направлении Рышкановки была отремонтирована улица Студенческая. Есть у нас и решения по устранению пробок на улице Алеку Руссо, а также на других улицах, – добавил он.

Чебан также напомнил, что на улице Мария Драган был обустроен сквер с великолепным панорамным видом на Кишинев. Еще один сквер появился по адресу ул. Мирча чел Бэтрын, 29. Были обустроены сотни детских и спортивных площадок, начат ремонт многоквартирных домов. Все эти проекты будут продолжены, заверил он.

⁃ Понимаю, что будущий примар должен будет все свое время и силы направить на модернизацию Кишинева. Я готов и хочу быть таким примаром. Мне лишь нужна ваша поддержка. 20 октября голосуйте за конкретные программы и дела! – призвал он.

Полное видео беседы – здесь.