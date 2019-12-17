Чебан вручил почётные дипломы руководству и врачам больницы Святого Архангела Михаила (ФОТО)

Чебан вручил почётные дипломы руководству и врачам больницы Святого Архангела Михаила (ФОТО)

В честь 190-й годовщины основания муниципальной клинической больницы Святого Архангела Михаила примар столицы Ион Чебан вручил почётные дипломы руководству и врачам медучреждения.

Градоначальник пожелал руководству и коллективу успехов в непростой работе. Кроме этого, Ион Чебан пообещал, что местные власти сделают всё, чтобы создать более благоприятные условия и реализовать потребности всех сотрудников.

– Мы сделаем всё возможное, чтобы наши врачи оставались дома, а пациенты могли пользоваться качественными медицинскими услугами, – написал примар муниципия Кишинёв на своей странице в соцсети.

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