Чебан: Впервые в современной истории Кишинева учитывалось мнение каждого советника

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Со вчерашнего дня у Кишинева есть полностью функциональный Муниципальный совет, с созданными фракциями и комиссиями. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что решения были приняты голосами всех присутствующих на заседании советников – 47.

– Впервые в современной истории Кишинева учитывалось мнение каждого советника, каждой фракции. Да, это было длинное заседание, возможно, потому что первое, но всё наладится. Мой призыв остается прежним – мы не можем терять время, нужно двигаться как можно быстрее! Надеюсь, в будущем мы будем более оперативными и работоспособными, – добавил он.