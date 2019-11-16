Чебан: Впервые в современной истории Кишинева учитывалось мнение каждого советника

Чебан: Впервые в современной истории Кишинева учитывалось мнение каждого советника

Со вчерашнего дня у Кишинева есть полностью функциональный Муниципальный совет, с созданными фракциями и комиссиями. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что решения были приняты голосами всех присутствующих на заседании советников – 47. 

– Впервые в современной истории Кишинева учитывалось мнение каждого советника, каждой фракции. Да, это было длинное заседание, возможно, потому что первое, но всё наладится. Мой призыв остается прежним – мы не можем терять время, нужно двигаться как можно быстрее! Надеюсь, в будущем мы будем более оперативными и работоспособными, – добавил он. 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md