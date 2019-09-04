Чебан: Вопросам геополитики и политики в этой избирательной кампании нет места! (ВИДЕО)

0

Вопросам геополитики в избирательной кампании по всеобщим местным выборам не должно быть места. Об этом в эфире программы «Дело принципа» на телеканале Accent TV заявил вице-спикер парламента, секретарь по идеологии ПСРМ, потенциальный кандидат в столичные градоначальники от Партии социалистов Ион Чебан

– Я считаю, что геополитическая тема – абсолютно деструктивная для города, для столицы, и мы являлись заложниками таких дебатов последние несколько лет. Во что превратили город, мы все знаем. Слава Богу, удалось избавиться от тех, кто больше всех педалировал на эту тему, параллельно разрушая всё, что было в этом городе. Я очень надеюсь, что места геополитике и политике не будет. Есть другие площадки, где всё это обсуждается, а здесь речь идет о городе и обо всем насущном, что нас с вами заботит – от дорог и транспорта, зеленых насаждений, до того, что мы хотим видеть в наших школах и детских садах. Это намного важнее, чем любые политические дискурсы, потому что они не помогают, а просто деструктивны в этом смысле, – сказал он.

Чебан также отметил, что “ни Трамп, ни Путин, ни Бэсеску, ни Зеленский, ни Йоханнис не виновны в том, что происходит” в нашей столице.

– Они не разбивают нам дороги и не делают тротуары такими, они не издеваются над архитектурным наследием нашего города и не строят незаконно… В этом виноваты мы сами и те, кто руководил мэрией за последние годы. Винить со стороны некого, – сказал он.