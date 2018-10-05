Чебан: Волонтеры перевели на русский язык уже более 1000 страниц официальных документов примэрии Кишинева (ВИДЕО)

Как и было объявлено ранее, социалисты работают над русскоязычной версией официального сайта примэрии муниципия Кишинев. В рамках брифинга для прессы сегодня, 5 октября, председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан рассказал, что удалось сделать в этом направлении до настоящего времени.

– За это время нашими волонтерами было переведено более 1000 страниц регламентов, нормативной базы, и на сегодняшний день ведется работа для того, чтобы вся эта информация была уже представлена на сайте примэрии и люди могли ознакомиться с ней на двух языках, – сказал Чебан.

По его словам, та же работа будет проделана и для перевода документации на английский язык – для тех людей, кто хочет посетить молдавскую столицу и интересуется ее инвестиционным потенциалом.

– Эта работа ведется, и я думаю, что, в скором времени мы сможем сказать, что информация, которая касается нашего муниципия, будет на двух языках, – сказал Чебан.