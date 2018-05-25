Чебан вновь достойно ответил на неудобные вопросы провокаторов Нэстасе (ВИДЕО)

На очередных публичных дебатах кандидатов на пост генпримара Кишинева не обошлось без провокаторов, для которых политические вопросы оказались важнее социальных.

Так, одна из пришедших на встречу откровенных сторонниц Андрея Нэстасе, как и следовало ожидать, высказала претензии кандидату ПСРМ. Внимательно выслушав, Чебан достойно ответил на ее вопросы. В частности, он отметил, что общественное мнение во многом формируется средствами массовой информации, и в частности телеканалами, некоторые из которых порой опускаются до лжи и нападок на семьи политиков, при этом не давая права на реплику.

– Тот, кого вы называете честным, на телевидении грубо, низко нападает на меня и мою семью, не давая мне права на реплику. Один из телеканалов вчера из всей беседы об общественном транспорте сделал лишь новость про панно. Мы не можем цензурировать их, но они формируют общественное мнение, – посетовал Чебан.

Что касается работы фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева, ее руководитель отметил, что она всегда сотрудничала со всеми фракциями, если это было на пользу города, и боролась с беззакониями, которые допускались в примэрии. Социалист также напомнил, что именно в рамках этой борьбы Дорин Киртоакэ был заслуженно потянут им за ухо.

– И тот человек, которого вы называете честным (имеется в виду Андрей Нэстасе – прим.ред.), никогда не пытался заблокировать ни одно незаконное строительство, и не станет этого делать. Потому что его брат Василий Нэстасе незаконно приватизировал здание, являющееся культурным наследием муниципия Кишинев, – заявил Чебан, предъявив подтверждающие его слова документы.