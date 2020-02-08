Чебан: Вместо незаконных гаражей в Кишиневе будут обустроены парковки

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Преторам всех секторов столицы предстоит в течение недели провести опись всех незаконно установленных гаражей.

Соответствующее распоряжение озвучил генпримар Кишинева Ион Чебан Он отметил, что эти гаражи будут демонтированы и вывезены, а на их месте предлагается обустроить парковки.

Также будет проведена инвентаризация пристроек, незаконно возведенных жильцами во дворах жилых домов.

– Прошу граждан с пониманием отнестись к действиям властей и сотрудничать с ними. Все работы осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Город должен выглядеть по-другому, и мы намерены это осуществить, – отметил столичный градоначальник.

Стоит отметить, что в Кишиневе также продолжается демонтаж киосков, рекламных щитов, неработающих магазинчиков, фундамента этих киосков и заборов, установленных незаконно на земельных участках, принадлежащих муниципию. Так, за короткий период времени примэрии удалось демонтировать более 230 киосков и более 450 рекламных щитов.