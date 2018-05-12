Чебан вместе с женой и детьми принял участие в Марше семьи (ФОТО)

Семья – самое важное и самое красивое достижение в жизни каждого человека, которое гарантирует продолжение рода, отметил кандидат Партии социалистов на должность генерального примара столицы Ион Чебан.

⁃ Сегодня, как и каждый год подряд, принял участие в Марше тишины в поддержку традиционной семьи, такой, какой мы её знаем – где детям прививают любовь к святыням, учат уважать традиции и ценности нашего народа, – отметил он.

Напомним, что в мероприятии также принял участие президент Игорь Додон вместе со своей семьей, который объявил, что с 15 мая каждая семья, в которой родится четвёртый и последующие дети, получит от Фонда первой леди по 4 тысячи леев.