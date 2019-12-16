Чебан – владельцам табачных киосков: Не прячьтесь за спинами пенсионеров!

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Ответственный работодатель обязан заботиться о своих сотрудниках, и если он этого не делает, то о людях позаботится примария.

Об этом в ходе оперативного заседания заявил генпримар столицы Ион Чебан Он призвал владельцев табачных киосков, нарушающих закон, не прятаться за спинами пожилых людей.

– На встрече с владельцами киосков я заявил, что мы не должны оправдывать нарушение закона и продажу сигарет заботой о пожилых людях. Если о них не позаботитесь вы – позаботимся мы. Но закон необходимо соблюдать, – поставил точку столичный градоначальник.

Он также поручил в течение нескольких дней разработать единый концепт размещения в городе киосков с продуманным внешним видом и предложил провести конкурс на эту тему среди молодых архитекторов.

Вице-примар Илие Чебан рассказал, что во вторник состоится очередная встреча, на которой примария предложит решения проблемы. При этом он также подчеркнул, что никаких компромиссов не будет, и примария будет строго следить за исполнением закона.