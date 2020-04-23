Чебан: Видеоуроки для школьников будут транслироваться по телеканалам (СПИСОК)

Первые видеоуроки проекта “Educație online” транслируются по 24 каналам IPTV, доступным в телевизионной сети, предлагаемой оператором Moldtelecom.
Об этом сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан. Он рассказал, что уроки доступны во всех телевизионных пакетах, предоставляемых компанией.
Каналы, по которым транслируются уроки, расположены в порядке возрастания классов, от I до XII. Каждый класс имеет два канала (например: 920 – класс 1 RO, 921 – класс 1 RU и т. д.). Видеоуроки будут транслироваться постоянно, чтобы учащиеся вместе с родителями могли найти любой необходимый материал. Список из 24 каналов можно найти здесь: https://moldtelecom.md/ru/canale-TV
– Также, чтобы обеспечить всем школьникам доступ к дистанционному обучению, примария Кишинева подала запрос в Совет по телевидению и радиовещанию с просьбой изучить возможность осуществления дистанционного обучения посредством национального аудиовизуального пространства, – сообщил столичный градоначальник.
Видеоуроки были распределены по 13 каналам национальной телевизионной сети следующим образом:
Moldova 1 – IX и XII классы;
TV Găgăuzia – IX и XII классы;
Moldova 2 – начальное и среднее образование (I-XII классы);
TVR Moldova – X класс;
RTR Moldova – XI класс;
Canal 2 – I класс;
Canal 3 – II класс;
Primul în Moldova – III класс;
CTC Mega – IV класс;
NTV Moldova – V класс;
Prime – VI класс;
Jurnal TV – VII класс;
TV 8 – VIII класс.
Расписание трансляции уроков еще разрабатывается.
Напомним, 20 апреля состоялся запуск сайта educatieonline.md, на котором размещены видеоуроки для всех классов на русском и молдавском языках. Запись уроков тем временем продолжается.
На первом этапе библиотека будет содержать около 2500 видеоуроков, на втором этапе – около 4500 уроков для учащихся I-XII классов по 15 дисциплинам реального и гуманитарного профилей. В разработке видеоконтента участвуют более 300 учителей из 69 учебных заведений.
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