Чебан: Видеоуроки для школьников будут транслироваться по телеканалам (СПИСОК)

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Первые видеоуроки проекта “Educație online” транслируются по 24 каналам IPTV, доступным в телевизионной сети, предлагаемой оператором Moldtelecom.

Об этом сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан. Он рассказал, что уроки доступны во всех телевизионных пакетах, предоставляемых компанией.

Каналы, по которым транслируются уроки, расположены в порядке возрастания классов, от I до XII. Каждый класс имеет два канала (например: 920 – класс 1 RO, 921 – класс 1 RU и т. д.). Видеоуроки будут транслироваться постоянно, чтобы учащиеся вместе с родителями могли найти любой необходимый материал. Список из 24 каналов можно найти здесь: https://moldtelecom.md/ru/canale-TV

– Также, чтобы обеспечить всем школьникам доступ к дистанционному обучению, примария Кишинева подала запрос в Совет по телевидению и радиовещанию с просьбой изучить возможность осуществления дистанционного обучения посредством национального аудиовизуального пространства, – сообщил столичный градоначальник.

Видеоуроки были распределены по 13 каналам национальной телевизионной сети следующим образом:

Moldova 1 – IX и XII классы;

TV Găgăuzia – IX и XII классы;

Moldova 2 – начальное и среднее образование (I-XII классы);

TVR Moldova – X класс;

RTR Moldova – XI класс;

Canal 2 – I класс;

Canal 3 – II класс;

Primul în Moldova – III класс;

CTC Mega – IV класс;

NTV Moldova – V класс;

Prime – VI класс;

Jurnal TV – VII класс;

TV 8 – VIII класс.

Расписание трансляции уроков еще разрабатывается.

Напомним, 20 апреля состоялся запуск сайта educatieonline.md, на котором размещены видеоуроки для всех классов на русском и молдавском языках. Запись уроков тем временем продолжается.

На первом этапе библиотека будет содержать около 2500 видеоуроков, на втором этапе – около 4500 уроков для учащихся I-XII классов по 15 дисциплинам реального и гуманитарного профилей. В разработке видеоконтента участвуют более 300 учителей из 69 учебных заведений.

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