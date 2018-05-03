Чебан – ветеранам ВОВ: Наш народ никогда не забудет ваш героизм!

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 73-летней годовщиной Победы.

Сердечно поблагодарил их за тот великий подвиг, который они совершили ради всех будущих поколений.

– Наш народ никогда не забудет ту страшную войну и героизм воинов-освободителей. Пожелал ветеранам крепкого здоровья и жизненных сил. Мы помним, мы гордимся! – сказал социалист.

Стоит отметить, что Партия социалистов примет участие в общегражданском шествии «Бессмертный полк», а также почтит память героев на Шерпенском плацдарме.