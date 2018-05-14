Чебан: Вечерние новости покажут, насколько независимая одна из кандидатов в генпримары (ВИДЕО)

Об этом кандидат на данный пост от Партии социалистов заявил, комментируя представленные сегодня результаты опроса, проведенного малоизвестной компанией Intellect Group.

Ион Чебан отметил, что ежедневно проводит встречи с сотнями жителей столицы, работающих в самых различных областях, а также выходит на улицы, разговаривая с горожанами и представляя им свою программу. Он высказал уверенность, что такое открытое общение с людьми и искренняя заинтересованность в решении их проблем дадут свои результаты, и они будут видны 21 мая.

– Со своей стороны, мы как серьезная партия также проводим свои опросы. Я понимаю, что в рядах некоторых кандидатов началась паника, и они пытаются показать якобы мнение общества. Но им надо бы показать и базы данных, чтобы мы знали, что этот опрос не написан в офисе определенной партии, как это часто бывает, – сказал Чебан.

Он отметил также, что на данный момент единственная борьба, за выход во второй тур, идет между официально независимым кандидатом Сильвией Раду и кандидатом от Партии «Достоинство и правда» Андреем Нэстасе. Чебан предположил, что перспектива оказаться “за бортом” второго тура не на шутку встревожила некоторых сторонников “независимого кандидата”.

– Но насколько одна из кандидатов независимая, мы сможем убедиться вечером, включив телевизор и посмотрев, какие телеканалы покажут результаты данного опроса, составленного никому не известной компанией, – отметил Чебан.

Стоит отметить, что сегодня были опубликованы результаты другого опроса, авторитетного “Барометра общественного мнения”, который показал, что Ион Чебан с отрывом в 10% опережает Сильвию Раду на выборах примара Кишинева.

Досрочные выборы генерального примара Кишинева состоятся уже в это воскресенье, 20 мая.