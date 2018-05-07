Чебан: Важно, чтобы в Кишиневе и во всей стране работало больше фабрик,которые создавали бы новые рабочие места и производили экологически безопасную и качественную продукцию

Чебан: Важно, чтобы в Кишиневе и во всей стране работало больше фабрик,которые создавали бы новые рабочие места и производили экологически безопасную и качественную продукцию

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева провёл встречу на многопрофильной мебельной фабрике ICAM, которая уже более 70 лет работает в Республике Молдова и пользуется признанием за высококачественную мебель. Вся продукция предприятия соответствует стандартам качества, является чистой и безопасной с экологической точки зрения.

– Говорили о проблемах, с которыми сталкиваются работники в повседневной жизни, как жители столицы – от состояния дорог и работы общественного транспорта до тарифов на коммунальные услуги, а также о решениях, которые мы предлагаем вместе с нашей командой. Подчеркнул, что очень важно, чтобы в Кишиневе и в стране в целом работало как можно больше таких фабрик, которые создавали бы новые рабочие места и производили экологически безопасную и качественную продукцию, – отметил на своей странице в соцсети социалист по итогам проведенной встречи. 

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.

 

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