Чебан: В течение нескольких дней в примарии Кишинева будет внедрена электронная система голосования

0

В течение нескольких дней в зале заседания примарии Кишинева может быть установлена электронная система голосования. Об этом в среду на заседании Муниципального совета сообщил генпримар Ион Чебан

– Начали решать вопрос, связанный с электронным голосованием. В течение нескольких дней система будет внедрена, – сказал примар.

Он отметил, что юридическое управление дорабатывает все формальности и, технически, с этой недели электронное голосование может быть внедрено.

Напомним, фракция Партии социалистов в Муниципальном совете неоднократно выступала за внедрение электронной системы голосования на заседаниях мунсовета. По инициативе ПСРМ уже была внедрена система электронных госзакупок на малую сумму. Еще один проект, на котором настаивают социалисты, касается электронной системы оплата проезда в общественном транспорте.