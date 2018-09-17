Чебан: В столичные детсады продукты доставляют с опозданием и истекающим сроком годности

Как рассказал глава фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева, проблемы были выявлены в ходе обсуждения другой проблемы дошкольных учреждений.

Так, 17 сентября состоялось заседание по поводу детсадов, закрытых из-за отсутствия поваров. На нем присутствовали глава управления образования, культуры и спорта Родика Гуцу и врио главы управления торговли, общественного питания и публичных услуг Марчел Замбицки.

– В ходе заседания выяснилось, что продукты питания в детсады доставляются с опозданием, а срок годности некоторых близок к истечению. Замбицки был уполномочен найти решения этих проблем. Позже сообщим детали, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Он отметил также, что за последние годы социалисты неоднократно поднимали тему нехватки поваров в детсадах. Чебан напомнил, что им удалось добиться выделения 50%-ной надбавки к зарплате для 2700 сотрудников детсадов с 1 сентября 2017 года, а с сентября нынешнего – еще по 500 леев. Тем не менее, этого мало, и необходимо вмешательство правительства и парламента страны.

Чебан пообещал, что фракция Партии социалистов в мунсовете предложит еще много проектов для преодоления возникшей ситуации.