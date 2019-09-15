Чебан: В сквере у Театра оперы и балета парковки быть не должно

Чебан: В сквере у Театра оперы и балета парковки быть не должно

Вопрос с парковками, стоящий в Кишиневе очень остро, необходимо решать, но не за счет скверов, особенно в центре столицы. Уверенность в этом выразил кандидат на пост генпримара Кишинева от ПСРМ Ион Чебан Он заявил, что на площадке у входа в Национальный театр оперы и балета “Мария Биешу” машин быть не должно.

– Безусловно, парковки должны быть, но не в таком замечательном сквере с фонтаном, который к тому же часто посещают туристы. Этот сквер подведомствен министерству культуры. Я уверен, что вместе с правительством нам удастся в ближайшее время найти решение данной проблемы, – сказал Чебан.

Стоит отметить, что в публичном обязательстве, подписанном накануне, Ион Чебан пообещал на протяжении всего срока действия мандата генпримара руководствоваться только интересами кишиневцев.

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