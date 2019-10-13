Чебан: В примэрии не буду делить проекты на “наши” и “плохие” (ФОТО)

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Кандидат ПСРМ на должность генпримара Кишинева Ион Чебан накануне провел встречу и с жителями сектора Буюканы. Он поблагодарил их за интересные вопросы и активное участие во встрече.

– Меня очень порадовала гражданская сознательность кишиневцев, которая побудила их прийти на встречу в выходной и праздничный день, чтобы обсудить проблемы города и то, как мы можем вместе их решить. Как и на встречах в других секторах, поговорили об обострившейся в последние годы проблеме наркомании. Пообещал поднять этот вопрос на уровне руководства страны и высказался за возврат муниципальной полиции. Подробно описал, как намерен решать проблемы разбитых тротуаров, нехватки парковок. Рассказал, что будет сделано в ближайшее время на Буюканах, вне зависимости от результатов выборов. Заверяю: постепенно, по графикам всё запланированное будет осуществляться, – отметил Чебан.

На своей странице в соцсети он также подчеркнул, что при работе в примэрии у него и у его команды не было и не будет политических предпочтений, деления проектов на “наши” и “плохие”.

– Мы готовы и будем сотрудничать со всеми, кто, как и мы, желает Кишиневу процветания. Никто, кроме нас, не восстановит нашу столицу! 20 октября надо сделать выбор! – добавил он.

Полное видео беседы – здесь: https://www.privesc.eu/…/intalnirea-locuitorilor-sectorului…