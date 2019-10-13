Чебан: В примарии нет места политике или геополитике. Примария должна работать на комфорт и благосостояние людей (ФОТО)

В завершение вчерашнего дня Ион Чебан провел встречи с жителями пригорода Кодру и села Добруджа.
Чебан подчеркнул, что пригороды – это тоже Кишинев, и что примария должна делать все для того, чтобы у жителей всех населенных пунктов муниципия был современный транспорт, развитая социальная инфраструктура, качественно отремонтированные дороги, вода и канализация и так далее.
– В следующие 4 года объем средств, выделяемый пригородам муниципия, будет утроен. У нас есть конкретные результаты в каждом пригороде и проекты развития каждого населенного пункта в составе Кишинева. В примарии нет места политике или геополитике. Примария должна работать на комфорт и благосостояние людей. Это я и буду делать! 20 октября голосуйте за дела и конкретные программы! – добавил он.