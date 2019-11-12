Чебан: В примарии Кишинева не будет политики!

Чебан: В примарии Кишинева не будет политики!

Генеральный примар Кишинева поблагодарил главу государства за намерение оказать поддержку Кишинева и выразил уверенность в том, что “вместе удастся реализовать многие вещи”. Об этом он написал на своей странице в соцсети. 

– Знаю об инициативах президента по поводу муниципия Кишинев, мы вместе работали над многими проектами. Я обещал, что в примарии Кишинева не будет политики, мы сконцентрируемся на решении проблем и развитии Кишинева. У нас есть программа по администрированию, рассчитанная на 4 года, и мы будем работать для ее реализации, – подчеркнул он. 

Напомним, сегодня Игорь Додон и Ион Чебан провели встречу. Глава государства призвал градоначальника быть примаром для всех.

 

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