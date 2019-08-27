Чебан: В наших силах сделать этот щедрый уголок земли сильным и по-настоящему независимым

Чебан: В наших силах сделать этот щедрый уголок земли сильным и по-настоящему независимым

Сегодня Молдова празднует годовщину своей независимости – ей исполняется 28 лет.  Несмотря на политические сложности и экономические трудности, каждого, кто родился и вырос в этой стране, в этот день переполняет гордость: мы все ощущаем своё кровное родство с краем. Об этом на своей странице в соцсети написал вице-председатель парламента, секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан 

– Мы чувствуем сопричастность и ответственность за судьбу нашей родины и связываем все свои надежды на её обновление. И для этого есть основания! В этом году Молдова встала на путь созидания и модернизации.

В наших силах сделать этот щедрый уголок земли сильным и по-настоящему независимым. Я желаю Молдове процветания и благополучия, счастья и уверенности в собственных силах. С днём рождения, любимая страна! – подчеркнул он. 

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