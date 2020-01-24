Чебан в Международный день образования: Развитие образовательной системы – наш приоритет

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Примария Кишинева присоединится к программе ЮНЕСКО по празднованию Международного дня образования в 2020 году, так как образование является одним из фундаментальных прав человека.

Об этом генеральный примар столицы Ион Чебан сказал в ходе форума, посвященного празднованию Международного дня образования. Он призвал партнеров по развитию, гражданское общество, учителей и учеников принять участие в поиске возможностей для развития и улучшения образовательного процесса.

– Сегодня образовательной системе необходимы психоэмоциональные условия для комфортного обучения, качество образовательного процесса, его доступность и безопасность для всех, развитие школьной инфраструктуры. Эти и другие аспекты образования будут приоритетами нашей работы. Мы ищем решения для повышения уровня образования в муниципии, чтобы каждый ребенок мог обучаться в дружественной обстановке и стал достойным гражданином своей страны. Также мы стремимся создать условия для образования взрослых, чтобы обеспечить получение новых знаний на протяжении всей жизни, – заявил столичный градоначальник.

Ион Чебан призвал всех граждан поддержать столичную примарию в этих действиях. Он подчеркнул, что решающую роль в развитии ребенка играют его родители и образовательные учреждения, а педагоги способны давать детям не только знания, но и вдохновение.

– Поздравляю вас с Международным днем образования, желаю вам воодушевления и энтузиазма, много сил для творчества и воплощения идей в жизнь. Посредством образования мы можем изменить мир к лучшему и взрастить поколение сильных людей! – заключил Чебан.

3 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 24 января Международным днем образования в знак признания роли образования в обеспечении мира и развития.