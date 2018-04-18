Чебан: В Кишиневе плохие дороги не из-за отсутствия средств, а из-за некачественного ремонта и воровства

Несмотря на то, что из столичного бюджета ежегодно выделяются немалые суммы на ремонт дорог и тротуаров, состояние большинства из них из года в год остается катастрофическим.

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара столицы Ион Чебан одними из главных причин этого видит в неэффективном расходовании средств и воровстве их значительной части.

– Именно здесь происходят хищения в самых крупных масштабах, – после воровства городской собственности и земли. В результате – выбоины, ямы, эрозия асфальта после дождя или зимы. Вспомните скандалы последних лет на улице Алба Юлия, бульварах Негруцци, Григоре Виеру, Штефана чел Маре, улице Алеку Руссо и многих других важных артериях города. Представьте, сколько было украдено, если известно, что на километр дороги в столице выделяется больше, чем на километр дороги в Германии, а ее состояние все равно оставляет желать лучшего. Главная проблема не в размерах выделяемых на ремонт средств, а в том, что они тратятся неразумно, – подчеркнул Чебан.

Он также отметил, что, когда речь идет о реабилитации дорог, самый важный момент – это отобрать компании для проведения ремонта, но посетовал, что как правило эти аукционы выигрывают приближенные к чиновникам компании или те, кто дает щедрые «откаты».

– И здесь речь не только о коррупции и протекционизме, но и о качестве работ. Потому что, предлагая деньги тем, кто способствует их выигрышу на аукционе, компании экономят на качестве ремонта. Мы предлагаем проводить публичные аукционы на право ремонта и реконструкции дорог и тротуаров и, самое главное, проверку качества выполненных работ. Последствия некачественного ремонта будут оплачиваться за счет тех, кто проводил работы. Этот пункт будет указан в каждом заключенном контракте, – отметил кандидат-социалист, представляя свое видение комфортного города.

Напомним, качественная реабилитация всех дорог муниципия – это один из главных пунктов концепта “Комфортный город”, представленного сегодня кандидатом от Партии социалистов и его командой.