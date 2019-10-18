Чебан: В Кишиневе есть люди, которые могут управлять столицей и развивать ее, и они – в нашей команде! (ВИДЕО)

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Кандидат Партии социалистов на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан подвел сегодня, 18 октября, итоги своей предвыборной кампании. Чебан представил журналистам видеоролик, в котором отражены основные пункты предлагаемой им программы по администрированию муниципия.

Чебан отметил, что это была сложная, но, в то же время, открытая и свободная кампания. Вместе с тем, многие кандидаты, вместо того, чтобы огласить свои решения для существующих в Кишиневе проблем, предпочли лить грязь на своих оппонентов. Это был их выбор, добавил социалист.

– Мы сосредоточились на обсуждении приоритетных проблем Кишинева и их решений. Мы считаем, что жители Кишинева хотят знать именно это от тех, кому они будут отдавать свой голос. Мы игнорировали атаки и попытки вовлечь нас в стерильные полемики, которые не имеют ничего общего с Кишиневом, – сказал он.

Чебан уверен: муниципию нужен примар, который будет заниматься не политикой и геополитикой, а строго администрированием города, решением его проблем и его развитием.

– Убеждены, что в Кишиневе есть люди, которые могут хорошо управлять городом и развивать его. Эти люди – в нашей команде. Мы приступим к исполнению всех объявленных нами приоритетов сразу же, как войдем в администрацию примэрии Кишинева. Мы будем развивать город таким образом, чтобы он стал современным и ничуть не уступал европейским столицам, – подытожил кандидат ПСРМ.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.