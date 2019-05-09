Чебан: В этот день нужно задуматься над тем, как важен мир (ВИДЕО)

Чебан: В этот день нужно задуматься над тем, как важен мир (ВИДЕО)

Секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан, участвующий в марше в честь Дня Победы, поздравил всех граждан страны с этим великим праздником.

День Победы – это, в первую очередь, победа над войной против человечества. Важно помнить, что, защищая страну, погибло очень много людей. Этот день заставляет нас задуматься над тем, как важен мир, как важно быть вместе и быть сплоченными. Я участвую в мероприятиях в честь Дня Победы с малых лет. Это победа над тем, что не должно больше никогда повториться, – сказал он.

Напомним, что сегодня в Кишинёве проходят традиционные Марш Победы и акция “Бессмертный полк”.

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