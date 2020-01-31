Чебан: Парковки и благоустроенные дворы появятся в Кишиневе уже в этом году (ВИДЕО)

0

В примарии Кишинева сейчас ведется работа над комплексной концепцией, касающейся дорожно-транспортной системы столицы. Об этом в ходе телепередачи “Moldova în direct” на канале “Moldova 1” сообщил генпримар столицы Ион Чебан

Он отметил, что эта концепция будет включать в себя обустройство выделенных полос для общественного транспорта и систему его работы, обустройство парковок, налаживание системы “электронный билет” и другое.

– Все эти аспекты должны рассматриваться в комплексе. На данный момент мы работаем над этим концептом – многоуровневые и подземные парковки, парковки во дворах и на улицах. Внедрение Плана устойчивой городской мобильности, когда он уже готов, занимает около 2,5 лет. Мы сделаем раньше. Парковки начнут появляться уже в нынешнем году, – рассказал примар.

Что касается ремонта дорог, Чебан уточнил, что на данный момент в связи с холодным временем года проводится “пломбирование” дорог холодным асфальтом, а весной начнутся полноценные работы с горячим. Ремонтные работы будут проводиться как на улицах, так и во дворах домов: будут приведены в порядок несколько десятков дворов. Также работы ведутся на улицах И. Крянгэ, 31 августа, Тигина.

Пояснил градоначальник и то, почему в столице сложилась такая ужасающая ситуация с дорогами.

– На протяжении многих лет этой сферой занимались из рук вон плохо. Посмотрите, что творится на бульваре Штефана чел Маре! Мы ждем экспертизы, и по предварительной информации, все очень плохо. И за это – по кредиту – платим мы. Также на улице Крянгэ у нас конфликт с компанией-подрядчиком – они провели работы, которые не должны были. Они превысили стоимость работ, и теперь не хотят разрывать контракт, – сказал Чебан.

Градоначальник подчеркнул в связи с этим, что руководители профильных муниципальных служб, не работавшие должным образом, были отправлены в отставку.