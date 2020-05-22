Чебан: В историческом центре Кишинева больших рекламных панно не должно быть вообще (ВИДЕО)

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Бульвары и центральные улицы города буквально наводнены рекламными панно, которые порой полностью заслоняют собой фасады зданий, дорожные знаки, и расположены хаотично. Немало билбордов и в зонах зеленых насаждений, а большая часть таких конструкций небезопасна, морально устарела и нуждается в модернизации. В этом уверен Ион Чебан. Сегодня он вместе с вице-примаром Виктором Кирондой представили концепцию регламента по расположению рекламы на улицах муниципия.

Как отметил Чебан на своей странице в соцсети, большое количество билбордов мешает дорожному движению и работам по ремонту и строительству инженерных сетей, что приводит к потерям и, как следствие, увеличению затрат на реабилитацию. Новый документ призван навести порядок в сфере наружной рекламы в городе. Регламент устанавливает новые нормы, правила, требования и запреты на проектирование, подготовку и согласование документов, необходимых для авторизации, размещения и использования панно.

В плане размещения уличной рекламы Кишинев будет разделен на три зоны – центральную, ограниченную и открытую. В центральной зоне установка рекламных конструкций будет практически полностью запрещена, в ограниченной – ее количество и расположение будет строго определенным. Третья зона будет самой “либеральной”, но расположение в ней рекламных устройств будет также регламентироваться.

– Ни для кого не секрет, что Кишинев наводнен хаотично установленными рекламными панно. Только в период с декабря по март мы демонтировали более 600 незаконных устройств различных размеров. Но в городе еще много двух- и трехэтажных конструкций, в том числе на перекрестках. Столица не должна так выглядеть. Представляемый нами регламент предусматривает практически полное отсутствие рекламы в центре города. Будут контролироваться и фасады зданий. В историческом центре Кишинева больших рекламных панно не должно быть вообще, – заявил примар.

Вице-примар Виктор Киронда подчеркнул, что в разработке регламента приняли участие эксперты в области архитектуры, дизайна и рекламы как работающие в примарии, так и из гражданского общества.

– Помимо зон, регламент устанавливает правила по внешнему виду, типу рекламных устройств, допускаемых к размещению в той или иной зоне, а также другие параметры. Кроме того, регламент поощряет внедрение современных технологий в данной области, – рассказал он.

Ион Чебан также отметил, что примария ведет переговоры с представителями компаний, занимающихся уличной рекламой, и заверил, что изменения будут постепенными.

– Мы хотим, чтобы облик города изменился в лучшую сторону, чтобы город стал красивым, эстетичным. И мы обязательно это сделаем, – заявил генпримар.

Регламент был опубликован на сайте примарии Кишинева и находится в стадии публичных обсуждений. На финальном этапе он будет представлен Муниципальному совету для утверждения. Ознакомиться с документом можно здесь.

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