Чебан в годовщину чернобыльской катастрофы: Низкий поклон всем участникам ликвидации аварии

Сегодня исполняется 32 года со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС.

Эта катастрофа непосредственно затронула очень многие страны и народы, в том числе нашу страну, отметил кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан.

Он напомнил, что очень многие представители Молдовы приняли участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии – военнослужащие, пожарные, строители, врачи. Среди участников ликвидации аварии был и отец социалиста – Василий Чебан: он работал в зоне бедствия в качестве врача-реаниматолога.

– К сожалению, многие из этих настоящих героев не дожили до сегодняшнего дня. Вечная память каждому из них. Низкий поклон всем участникам ликвидации аварии, кто сегодня с нами. Хочу пожелать им всем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть подобные катастрофы больше никогда и нигде в мире не повторятся, – сказал кандидат в генпримары.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года: тогда случилось разрушение четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР (ныне — Украина). Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.