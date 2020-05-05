Чебан: В борьбе с COVID-19 важна помощь каждого

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Ещё одна частная компания передала примарии Кишинёва 5 тысяч медицинских масок. Их распределят между всеми медико-санитарными учреждениями столицы. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, поблагодарив всех за вклад и отметив, что в борьбе с COVID-19 важна помощь каждого.

Эта же компания выступила с пожертвованием в размере 10 тысяч долларов в поддержку Центра ресурсов для инклюзивного образования. Центр является подразделением общеобразовательного учреждения и оказывает содействие детям с особенными образовательными потребностями.

На пожертвованные средства были приобретены многофункциональные методические материалы для занятий, сообщил градоначальник.

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