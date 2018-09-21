Чебан: Уверен, что мы победим в Кишиневе и сможем реализовать нашу программу обновления города

Уважаемые участники первого Молдо-российского экономического форума!

На протяжении нескольких лет я и возглавляемая мной фракция Партии социалистов в Кишинёвском муниципальном совете занимаемся проблемами стратегического развития Кишинёва, модернизации городской инфраструктуры, обновления городской среды.

В течение всех этих лет я и мои коллеги регулярно говорили и продолжают говорить, что развитие нашей столицы невозможно без стратегического видения, без разработки генерального плана развития города. Но на протяжении последних трёх лет наши доводы оставались гласом вопиющего в пустыне.

Результатом стал непрофессионализм, всеобъемлющая коррупция, хаотическая застройка, разрушенная городская инфраструктура, ужасающее состояние городского транспорта, паралич транспортного движения в часы пик, изуродованные парковые зоны. Позором для нашего города, для всех нас стало то, что Кишинёв, наш «цветок из камня», вошёл в десятку самых уродливых городов мира.

Выходя на выборы мэра Кишинёва в мае этого года, мы выдвинули комплексную программу стратегического развития Кишинёва в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективе. Программа включала целый комплекс мер – от разработки генерального плана, в том числе для каждого городского сектора, до проекта городского скоростного рельсового транспорта.

В преддверии выборов, в ходе работы над этой программой, я побывал в четырёх столицах – в Москве, Минске, Баку и Будапеште, ознакомился с передовым опытом муниципального управления в этих городах. Этот опыт также лёг в основу нашей программы.

Даже находясь в оппозиции, мы продолжим бороться за то, чтобы разработанная нами программа развития Кишинёва была реализована на практике. Многое из этой программы уже осуществляется сегодня: внедрение электронных билетов в городском транспорте, установка детских и спортивных площадок, установка в муниципальных заведениях специального оборудования для людей с ограниченными возможностями, и многое другое.

Я уверен, что мы победим на предстоящих муниципальных выборах в следующем году и сможем реализовать нашу программу обновления города полноценно на практике.