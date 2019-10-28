Чебан увеличит размер компенсации на отопление и включит молодые семьи в списки получателей этой помощи (ВИДЕО)

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Многие жители столицы являются бенефициарами компенсаций на отопление в холодное время года. В особенности это касается социально уязвимых жителей муниципия, уровень дохода в семьях которых на человека не превышает 3 тысяч леев. Впервые в списки получателей этой помощи были включены и молодые семьи. Останавливаться на достигнутом кандидат ПСРМ на пост генерального примара Ион Чебан не намерен. О своих планах кандидат ПСРМ рассказал в рамках брифинга.

– Сегодня мы покрываем 40% фактур на отопление в холодный период года. Вместе с коллегами мы увеличим эту помощь до 60% от фактур, которые получают граждане. Мы сделаем так, чтобы эти выплаты получали также молодые семьи, где доход не превышает 5000 леев на человека, – сказал Чебан.

В данной связи социалист обратился к своему контркандидату Андрею Нэстасе, который выступает против этих компенсаций, отметив, что есть люди, “которые элементарно не могут содержать семьи, которые получают пенсию 1500 леев, а счета зимой превышают 2500-2800 леев”.

– Очень прошу прекратить эту риторику против людей. Я не позволю аннулировать компенсации. Напротив, мы увеличим помощь для каждой категории жителей, – добавил он.

Чебан также отметил, что социалисты согласились со всеми проектами “АКУМ” в парламенте и ждут того же от своих коллег в отношении своих проектов: материнского капитала, индексации пенсий дважды в год и их повышения, изменения Закона о заработной плате и многого другого.