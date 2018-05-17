Чебан уличил Нэстасе во лжи и незнании элементарных понятий в управлении городом (ВИДЕО)

Кандидат в генпримары от партии Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе абсолютно невежествен в градостроительстве.

В этом убедился его оппонент, кандидат от Партии социалистов на пост генпримара и безусловный лидер среди всех претендентов на этот пост Ион Чебан.

Так, он задал Нэстасе, желающему стать главой столицы Молдовы, простейший вопрос на знание градостроительного кодекса – что такое R6 и C3. В ответ тот, в тщетной попытке скрыть свое невежество, попытался увести разговор от неудобного вопроса, обвинив Чебана в махинациях с земельным участком.

– R6 – это зональный код, по которому можно строить здания высотой до 9 этажей, а С3 предназначен для торговых центров. Обман Нэстасе состоит в том, что, помимо незнания зональных кодов, упоминаемый им участок давно находится в частной собственности, а мы в мунсовете после публичных обсуждений и заручившись согласием граждан, изменили градостроительный код с R6 на C3. И не существует ни одного случая, когда представляемая мной фракция продала бы либо уступила хоть один муниципальный участок, – поставил точку Чебан.

Социалист также пристыдил Нэстасе за незнание простейших вещей в управлении городом, и выразил уверенность, что у того нет морального права претендовать на данный пост.

Досрочные выборы генерального примара Кишинева состоятся уже в это воскресенье, 20 мая.