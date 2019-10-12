Чебан: У жителей Рышкановки будет свой сельскохозяйственный рынок! (ФОТО)

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Вместе со своей командой кандидат ПСРМ Ион Чебан провел встречу и с жителями сектора Рышкановка.

⁃ Меня порадовал теплый приём со стороны кишиневцев, нам задали множество вопросов – о том, когда будут приведены в порядок годами не ремонтировавшиеся дома, как будет решаться проблема с парковками и разгрузкой дорог Рышкановки. Волнуют жителей сектора и ликвидация рынка на Алешина, и неприятный запах, в котором тонет весь город, и многие другие проблемы, – отметил социалист на своей странице в соцсети после проведённой встречи.

Ион Чебан ответил на все вопросы собравшихся. Он рассказал, что в его программе управления Кишиневом предусмотрено решение всех самых серьезных проблем Кишинева и описаны конкретные шаги, которые будут предприняты.

⁃ Пообещал, что все проблемы будут поэтапно решены. На Рышкановке будет сельскохозяйственный рынок, так необходимый жителям сектора. После победы на выборах 20 октября мы незамедлительно начнем реализовывать нашу программу, и вскоре все кишиневцы почувствуют изменения к лучшему! – подытожил он.

Полное видео беседы – здесь.