Чебан: У нас есть конкретные решения для каждого пригорода (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара уделяет большое внимание общению не только с жителями столицы, но и пригородов.

Так, сегодня он пообщался о проблемах и нуждах с жителями Сынжеры. Кандидат ПСРМ рассказал им о том, чего удалось до настоящего времени добиться фракции Партии социалистов в Муниципальном совете для пригородов муниципия, а также о его предложениях в рамках предвыборной кампании.

– Из дома в дом. Здесь живут настоящие хозяева. У нас есть решения и конкретные планы для Сынжеры и для каждого пригорода, которые мы внедрим сразу после вступления в должность примара, – отметил он на своей странице в соцсети.

Не менее насыщенными выдались встречи в Добруже, где кандидат также обошел практически все дома и лично пригласил принять участие в выборах сотни граждан.

День завершился в Ватре. Как отметил социалист, до сих пор представители фракции ПСРМ в КМС помогли по возможности каждому пригороду решить некоторые проблемы по обращениям примаров. Однако неразрешенных вопросов осталось еще очень много, добавил он, но постепенно будут найдены решения и для них.

– Кстати, меня очень беспокоит, что в этой кампании как в городе, так и в пригородах люди сообщают о существенном росте в последнее время употребления наркотиков. Практически нет двора, где граждане не рассказали бы об этой проблеме. Конечно, это проблема не исключительно муниципия, но впервые о ее динамике и серьезности говорят так активно, что должно насторожить все без исключения государственные и муниципальные учреждения. Нужны решения – предупреждение этого феномена, борьба с ним, помощь, лечение. Мне кажется очень серьезным то, что я слышу от родителей, бабушек и дедушек по поводу этого вопроса, – добавил он.

Напомним, выборы генпримара Кишинева пройдут 20 мая.