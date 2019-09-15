Чебан: У меня есть желание и необходимый опыт, чтобы сделать Кишинев комфортным городом для людей (ВИДЕО)

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Нынешняя избирательная кампания – одна из самых важных, в ее результате определится будущее каждого населенного пункта страны. Каждый город и каждое село должны вернуться на путь развития. Об этом в рамках официального запуска предвыборной кампании ПСРМ заявил секретарь по идеологии Партии социалистов, кандидат формирования на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан

– Передо мной и моей командой стоит очень важная задача – убедить каждого гражданина в том, что команда ПСРМ состоит из профессионалов и опытных людей. Мы – единственные, кто не только знает проблемы каждого населенного пункта, но и знает реальные способы их решения, – сказал он.

Социалист добавил, что “в Кишиневе в последние годы мы постоянно ходили из дома в дом и знаем все проблемы нашего города”.

– За этот период нам с командой удалось реализовать множество проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни горожан. У меня есть желание и необходимый опыт, чтобы сделать Кишинев комфортным городом для людей. Вся моя программа деятельности на посту генерального примара муниципия Кишинев разработана исключительно в интересах его жителей. Развитая столица – процветающая страна! Кишинёв для всех, Кишинев для тебя! – подытожил Ион Чебан.