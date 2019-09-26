Чебан: У Кишинева серьезные проблемы, и решать их должны серьезные люди!

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан встретился сегодня с работниками предприятия “Autosalubritate”. Чебан высоко оценил их деятельность, особенно учитывая тот факт, что прежнее руководство города постоянно игнорировало проблему сбора и переработки мусора и доводило ситуацию до критической.
– Вместе мы сделаем Кишинев более чистым городом. У Кишинева серьезные проблемы, и решать их должны серьезные люди. Я верю в нас, и прошу и вас поверить мне! – написал он на своей странице в соцсети.
Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.
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