Чебан: У Киртоакэ нет того, что мешает плохому танцору (ВИДЕО)

По его словам, на данный момент есть один возможный путь объявления досрочных выборов в муниципии Кишинев: это добровольная отставка Дорина Киртоакэ. Об этом председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева заявил в рамках программы на частном телеканале.

– Для того, чтобы выборы состоялись, нужна отставка. Если либералы действительно хотят возродиться, но я не уверен в этом даже в случае отставки, единственная для них возможность – это отставка существующего мэра. Но у него нет того, что мешает танцору, – сказал Чебан.

Отметим, что в рамках этой же программы социалист отметил, что досрочные выборы спутали бы планы демократов, если бы правые партии не бойкотировали бы референдум анти-Киртоакэ в прошлом году.