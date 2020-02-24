Чебан: Транспортная проблема будет решена, издеваться над кишинёвцами больше не позволим (ВИДЕО)

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В столичной примарии в пятницу был создан кризисный центр для работы над решением проблемы маршрутных такси, администраторы которых объявили о забастовке в связи с отказом муниципалитета повысить стоимость проезда.

Об этом в ходе утреннего оперативного заседания в примарии заявил генпримар столицы Ион Чебан. Он заверил, что муниципалитет сделает всё возможное для преодоления этого транспортного кризиса, но уступок в ущерб кишинёвцам не будет.

– Да, мы понимаем, что будет трудно. Но многие граждане на нашей стороне и не хотят повышения стоимости на проезд на микроавтобусах без создания лучших условий. Это означает безопасный, комфортный и чистый транспорт, соблюдение графика движения, остановка лишь в предназначенных для этого местах, выдача проездных билетов. Всё это сейчас не соответствует требованиям и стандартам, – отметил генпримар.

Он также заявил, что требование администраторов маршруток о получении субсидий от примарии осуществимо лишь в случае заключения ими с примарией договора на оказание услуг общественного транспорта, аналогичного тем, по которым работают автобусы и троллейбусы.

– В настоящее время мы находимся в процессе переговоров для закупки 100 автобусов, чтобы обеспечить перевозку пассажиров как по городу, так и по пригородам. Кроме того, мы инициировали серию проектов по развитию общественного транспорта, которые включают в себя: единый электронный билет, принятие электронной оплаты, выделенные полосы для общественного транспорта, ремонт остановок. Мы работаем во всех этих направлениях. Мы также открыты для диалога и сотрудничества с частными перевозчиками, но мы не будем предпринимать действия в ущерб интересам граждан, пользующихся общественным транспортом. Кишинев заслуживает комфортного, эффективного и доступного общественного транспорта, – заявил градоначальник.

Он отметил, что сегодня утром были предприняты меры по обеспечению горожан транспортом в условиях забастовки. В случае же продолжения протестов маршрутчиков примария изменит график работы муниципальных учреждений – школ, детсадов и прочих – для выравнивания наплыва пассажиров в общественном транспорте. Также будут наняты частные перевозчики, которые будут работать со столичным автобусным парком.